- Abdesalem Lassoued (45 de ani), autorul atacului terorist de aseara din Bruxelles, iși fixase ca ținta un fotbalist, pentru un impact și mai mare al atentatului, conform unor surse din presa belgiana. Barbatul impușcat marti dimineata la Schaerbeek este teroristul cautat dupa atentatul de luni seara…

- Autorul atacului terorist de la Bruxelles a fost impușcat mortal intr-o cafenea din Schaerbeek. Abdesalem Lassoued, in varsta de 45 de ani, un tunisian care locuia ilegal in Belgia, a deschis focul in centrul Bruxelles-ului luni seara, ucigand doi suedezi, informeaza cotidianul Nieuws Blad.Nivelul alertei…

- Polițiștii belgieni au arestat un barbat despre care cred ca este teroristul care luni seara a deschis focul in centrul orașului Bruxelles omorand doi oameni. Ministrul belgian de Interne a anunțat ca suspectul a fost impușcat. El a fost arestat și acum se afla la terapie intensiva, potrivit TF1. In…

- Presa din Italia a publicat informații despre victimele tragediei care a avut loc in Veneția, unde, printre victime s-a aflat și o familie de romani. De asemenea, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Potrivit Corriere della Serra, care a publicat…

- Poliția Capitalei a ramas fara mai multe probe din diverse dosare dupa ce incendiul izbucnit ieri seara a ars dovezile depozitate in cladirea din apropierea Maternitații Giulești. Conform Poliției Capitalei, in depozit erau pastrate țigari, motociclete, laptopuri sau arme albe. Cladirea cu cinci etaje…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a vizitat la Spitalul Militar din Bruxelles pe doi dintre raniții in exploziile de la stația GPL din Crevedia și le-a mulțumit medicilor belgieni pentru sprijinul oferit. Premierul a discutat cu unul dintre pompierii internați, un tanar de 22 de ani, care a fost detubat și…

- O explozie s-a produs, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Aceasta a fost urmata de o explozie mult mai puternica, chiar in timpul intervenției pompierilor. Cel puțin o persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate. Dintre raniți, 43 sunt pompieri, polițiști și jandarmi,…

- Politistii botosaneni au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 25 de ani din municipiul Botosani a murit, vineri, pe Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati la cateva ore dupa ce a fost internata. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…