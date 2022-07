Suspectul arestat în urma uciderii fostului premier nipon Shinzo Abe a recunoscut că l-a atacat pe acesta Politia nipona a facut publice mai multe detalii despre uciderea fostului premier, Shinzo Abe, care a fost impuscat in timp ce tinea un discurs electoral in aer liber. Politia din orasul Nara a comunicat ca presupusul ucigas a recunoscut ca a vrut sa il ucida pe domnul Abe. El a spus politistilor ca avea resentimente fata de o organizatie cu care credea ca domnul Abe ar avea legaturi. Uciderea fostului premeir a provocat un impact urias in Japonia. Atacurile armate sunt extrem de rare in tara, iar violentele politice sunt aproape inexistente. In prezent sunt puse numeroase intrebari legate de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

