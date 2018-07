Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a declarat ca in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia au fost implicați doi barbați care au parasit Regatul Unit in ziua urmatoare incidentului, scrie The Sun, citand sursele sale din Scotland Yard. Potrivit interlocutorilor publicației, poliția considera…

- Englezii nu pot manca orice și oricum la Cupa Mondiala din Rusia. Temandu-se ca fotbaliștii sa nu fie otraviți, oficialii federației de la Londra le-au impus acestora mai multe interdicții. Englezii nu vor sa aiba soarta fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, care s-au aflat in pericol…

- Raspunsul la atacul cu agent neurotoxic care l-a vizat in martie pe fostul spion rus Serghei Skripal a costat politia locala 7,5 milioane de lire (circa 8,5 milioane de euro), a estimat luni Angus Macpherson, comandant al politiei din Wiltshire (sud-vestul Angliei), transmite Press Association.…

- Datele referitoare la producerea și pastrarea substanței neuro-paralizante A230 in Cehia reprezinta o lovitura puternica pentru versiunea Londrei cu privire la implicarea Rusiei in otravirea in Salisbury a ex-agentului GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia, a declarat senatorul rus Aleksei…

- In atentatul din Salisbury asupra fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia s-au folosit aproximativ 50-100 de grame de substanța chimica in stare lichida, a declarat Ahmet Uzumcu, șeful Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), pentru The New York Times. Potrivit lui…

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…

- Ambasadorul Rusiei la ONU spune ca Marea Britanie se joaca cu focul in cazul Skripal și acuza Londra ca a inventat o poveste falsa pentru a discredita Rusia, scrie BBC News. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul Moscovei la ONU, Vasily Nebenzia, a declarat ca scopul…

- Diplomatii americani declarati persona non-grata de catre Rusia ca masura de retorsiune la expulzarea a 60 de diplomati rusi din SUA in scandalul Skripal au parasit joi dimineata ambasada SUA la Moscova, relateaza AFP. Cateva zeci de diplomati americani si familiile lor au parasit incinta…