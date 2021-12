Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de sapte ore de la izbucnirea incendiului de amploare de la blocul situat pe strada Nicolae Grindeanu din municipiul Constanta, la lumina zilei se poate vedea dezastrul lasat in urma de foc. Fatada cladirii este distrusa, iar majoritatea apartamentelor au fost afectate de flacari si fum.…

- Un incendiu devastator a avut loc in Constanța in noaptea de miercuri spre joi. Aproximativ 250 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate de pompieri. Dintre aceștia, opt adulti si minori au fost transportati la spital, dupa ce un bloc a fost cuprins de flacari. Incendiul s-a extins…

- Au fost momente de groaza in Constanța, acolo unde incendiu de mari dimensiuni a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, in parcarea subterana a unui bloc. Din cauza pericolului reprezentat de dimensiunea incendiului, autoritațile au activat de urgența Planul Roșu de Intervenție, astfel ca sute de…

- Surse judiciare au declarat pentru ZIUA de Constanta ca procurorii DIICOT Ploiesti au decis retinerea a trei persoane, printre care s ar afla si un angajat al companiei, in dosarul perchezitiilor domiciliare efectuate ieri, 24 noiembrie 2021, pe raza judetelor Constanta si Prahova si a municipiului…

- Procurorii Parchetului General au pus sub acuzare zece persoane, printre care sase au indeplinit succesiv functia de manager interimar de spital, pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, distrugere din culpa in forma calificata si neluarea masurilor legale…

- Incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta ar fi pornit, potrivit unor surse, de la o flacara a unui prelungitor care a facut scurt-circuit, in sectia de Terapie Intensiva. In prezent, 113 persoane au fost evacuate, iar dintre acestea, 50 au ajuns la alte spitale. Restul sunt acum monitorizate…