Suspecții de COVID fac coadă de zeci de metri la Infecțioase. Ei așteaptă „robotul“ Cozi din ce in ce mai mari cu ieseni diagnosticati deja cu COVID-19 se intind in fiecare dimineata in fata cladirii. Toti sunt cu masca, pana la portile spitalului. Mai departe de poarta, ii vezi completand formulare pe boturile masinilor, cu masca pe post de barbison. Ii vezi pe cei care au masina. Cei care nu au, au luat ce au putut, un 27, un 20 sau poate cu 3-ul de la Gara. Ii vezi mancand un sandvici luat de la colt, de la &b (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

