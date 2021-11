Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Galati, efectueaza astazi, 24 noiembrie, 11 perchezitii domiciliare, in judetele Braila si Galati, la locuintele unor persoane banuite de trafic de minori.Potrivit unui comunicat…

- In aceasta dimineata, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Constanta, efectueaza 13 perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane banuite de trafic de minori si proxenetism. Potrivit IPJ Constanta,…

- Nr. 894100 din 12 noiembrie 2021 PERCHEZITII INTR UN DOSAR PENAL DE TRAFIC DE PERSOANE Ieri, 11 noiembrie, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial…

- Politistii au efectuat, marti, trei perchezitii domiciliare in orasul Rovinari, intr-un dosar penal de trafic de persoane, proxenetism si abuz de incredere, un barbat banuit de savarsirea faptelor fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, a informat, miercuri, printr-un comunicat de presa,…

- Nr. 894088 din 04 noiembrie 2021 RETINUTI PENTRU TRAFIC DE PERSOANE, PROXENETISM SI SPALARE BANILOR Ieri, 3 noiembrie, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;…

- Aproximativ o suta de persoane au fost conduse miercuri la audieri dupa ce polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciului Teritorial Ploiești, au facut 21 de percheziții domiciliare, in județele Prahova și Dambovița, la locuințele…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, tentativa…