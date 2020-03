Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti lansarea diverselor tehnologii in serviciul luptei impotriva coronavirusului, de la telemedicina la supravegherea supermarketurilor si a retelelor de socializare pentru a contracara stirile false, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceste anunturi au fost facute…

- Rusia nu va opri lupta impotriva terorismului in regiunea siriana Idlib pentru a rezolva criza migratiei in Europa, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez, potrivit Reuters. Moscova este dispusa sa contribuie…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, este asteptat luni la Teheran, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian, Abbas Mussavi, in contextul noilor tensiuni internationale legate de dosarul nuclear iranian, transmite AFP. Josep Borrell 'se va deplasa…

- Intr-un interviu acordat agentiei de presa Xinhua, Li Lanjuan, seful Laboratorului de stat pentru Diagnosticul si Tratamentul Bolilor Infectioase, a declarat ca au fost izolate doua tulpini de virus necesare pentru dezvoltarea vaccinului. Epidemia de coronavirus, care a izbucnit in orasul…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a înaintat miercuri demisia sa din funcție președintelui Vladimir Putin. Demisia vine în contextul în care Putin a anuntat o serie de schimbari politice de impact în discursul sau despre starea natiunii. Putin a propus miercuri organizarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat marti sa-i 'aplice o lectie' maresalului Khalifa Haftar, omul forte in estul Libiei, daca acesta isi va relua atacurile impotriva guvernului de la Tripoli, dupa ce acesta a parasit marti dimineata Moscova fara sa semneze acordul de incetare…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului…

- Sanctiunile americane impotriva companiilor asociate cu constructia gazoductului rusesc Nord Stream 2, promulgate vineri de Donald Trump, impiedica alte tari "sa-si dezvolte economia", a denuntat sambata, alaturi de UE si Germania, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, citata de France Presse. "Un…