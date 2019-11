Suspect reţinut în cazul atacului cu cuţitul din Olanda Politia olandeza a anuntat sambata arestarea unui barbat suspectat ca ar fi autorul atacului cu cutit comis vineri la Haga si soldat cu ranirea a trei adolescenti, informeaza Reuters si AFP. ''In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut in centrul orasului Haga'', a anuntat politia pe Twitter, precizand ca suspectul nu are domiciliu stabil. El urmeaza sa fie interogat. Cele trei victime, un baiat in varsta de 13 ani si doua fete de 15 ani, care nu se cunosteau, au fost externate sambata, dupa ce au primit ingrijiri medicale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

