O acțiune de amploare a Poliției Romane și DIICOT are loc miercuri dimineața și vizeaza destructurarea gruparilor de criminalitate organizata. La una dintre perchezițiile domiciliare efectuate in Giurgiu, unul dintre suspecți a strigat „Bai, chem Poliția!”, in timp ce era imobilizat de mascați. In total, la nivelul țarii sunt realizate 457 de percheziții domiciliare la suspecți de trafic de persoane și minori, transmite Poliția Romana. „Astazi, Poliția Romana și D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Jandarmeriei Romane, efectueaza 47 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupari infracționale…