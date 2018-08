Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean irakian, aflat în legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost înlaturat de pe teritoriul României, a anuntat, joi, Serviciul Român de Informatii (SRI).

- SRI anunța ca un cetațean irakian, aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost expulzat din Romania! Masura a fost luata in baza informațiilor obținute de Serviciul Roman de Informații in cooperare cu Poliția de Frontiera și Inspectoratul General pentru Imigrari.SRI…

- “Este vorba despre o investitie necesara pentru desfasurarea in bune conditii a Summitului UE de pe 9 mai 2019, eveniment ce va reuni toti sefii de stat din Uniunea Europeana. Acest summit are loc in contextul in care Romania va prelua de la 1 ianuarie 2019, pentru sase luni, Presedintia Consiliului…

- Intrevederea dlui Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei, cu dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru o mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale Joi, 28 iunie 2018, presedintele Senatului…

- La sesizarea Serviciului Roman de Informații, prin sentința nr. 2903/2018 din 20.06.2018, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoana indezirabila pentru Romania a cetateanului tunisian BHA, pentru o perioada de 15 ani. BHA a venit in Romania in calitate de student in anul 2015, dupa ce…

- Fara indoiala ziua de luni a fost una de foc pentru Justiția din Romania, fie ca te intereseaza schimbarile aduse Codurilor de majoritatea PSD-ALDE-UDMR in cadrul unei ședințe maraton, fie ca ai avut rabdare sa citești cu un ochi lucid Protocolul semnat in 2009 de Serviciul Roman de Informații, Parchetul…

- "MEDEL nu e o instanța europeana. Ci este o asociație constituita in Europa din cateva organizații naționale de magistrați. UNJR, o organizație din Romania cu vreo cativa membri din Romania, a cerut MEDEL o reacție. Și o are. Atata tot", a scris judecatorul Cristi Danileț pe Facebook.Reacția…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia debutului programului “Securitate in regiunea Marii Negre. Provocari comune, viitor sustenabil”, in care afirma ca actiunile unor entitati din ultimii ani asupra mediului de securitate au conferit notiunilor de securitate nationala si globala…