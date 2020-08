Stiri pe aceeasi tema

- 4 tineri au fost arestați dupa ce au talharit un batran in varsta de 81 de ani. Dupa ce l-au batut, tineii i-au furat omului și trifoiul de pe un teren. Polițiștii din Zimnicea au reținut patru barbați in varsta de 20, 21, respectiv 23 de ani, toți din comuna Pietroșani, cercetați sub aspectul savarșirii

- Un ialomitean, in varsta de 53 de ani, a fost retinut de politisti dupa ce a furat portofelul cu bani si acte unei femei. Incidenteul s-a peteecut pe 9 iulie, la ora 11.30, intr-un hipermarket din Slobozia.

- Un tanar, din comuna Mesesenii de Jos, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie, fapta comisa in afara localitații Meseșenii de Jos, a fost prins de politisti. Cel in cauza a fost retinut. La data de 30 iunie a.c., ora 11.25, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Zalau au fost sesizați…

- Tentativa de talharie, in NavodariUrmare a cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la talharie, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, de 40 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 17 iunie a.c., barbatul in cauza ar fi incercat…

- In data de 07.06.2020, in jurul orei 06:50, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata cu privire la faptul ca un petrosenean a fost agresat fizic in seara zilei de 06.06.2020, de catre un vecin. La fața locului, in cel mai scurt timp, s-au deplasat politistii de ordine publica, care…

- Doi tineri au fost reținuți de poliție dupa ce au incercat sa talhareasca un batran. In cursul nopții ei au patruns in casa unui barbat pe care l-au amenințat, l-au agresat fizic și au incercat sa-i fure banii. Polițiștii din Turnu Magurele au reținut doi tineri cu varsta de 19, respectiv 21 de ani,…

- ​Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata. Polițiștii au reușit sa identifice autorii…