Suspect de coronavirus la Tribunalul București Ședințele de judecata de la secțiile penale ale Tribunalului București au fost suspendate dupa ce un magistrat ar fi realizat ca unul dintre inculpații arestați aduși in fața sa ar fi suspect de infestare cu virusul chinezesc.Magistratul ar fi vazut la dosarul acestei persoane un referat medical in care s-ar regasi mențiunea ca cel pe care il judeca ar fi suspect de infestare cu coronavirus.„La TB secția penala (sala 139) ne-a suspendat ședința pe motiv de coronavirus. A fost adus un arestat care avea referat de la medic ca e suspect de coronavirus”, se arata in postarea de pe un grup privat a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Tribunalul Bucuresti a suspendat, joi, sedintele de judecata de la Sectia Penala, dupa ce la dosarul medical al unuia dintre arestati ar fi aparut un document medical potrivit caruia ar fi suspect de infectie cu coronavirus.

- Ședințele de judecata de la secțiile penale ale Tribunalului București au fost suspendate dupa ce un magistrat ar fi realizat ca unul dintre inculpații arestați aduși in fața sa ar fi suspect de infestare cu virusul chinezesc.Citește și: RISC EPIDEMIOLOGIC LA TRIBUNALUL BUCUREȘTI!Ședințele…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca toate ședintele de la secțiile Penale ale Tribunalului București sunt suspendate pentru a se verifica daca unul dintre cei judecați intr-un dosar penal este sau nu suspect de infestare cu coronavirus.Potrivit surselor citate justițiabilii sunt…

- Pentru a evita infecțiile cu noul coronavirus și raspandirea virusului, conducerea Tribunalului București a adoptat, miercuri, un plan de masuri stricte atat pentru justitiari cat si pentru justitiabili, scrie Monitorul Justiției, potrivit MEDIAFAX.Planul adoptat de Tribunalul București prevede…

