Ducii de Sussex, Harry și Meghan, au aruncat cateva „bombe” in timpul mult așteptatului interviu acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey, interviu care a fost difuzat in cursul nopții. Ei au facut dezvaluiri depre viața din sanul familiei regale britanice și probabil cea mai stanjenitoare este aceea ca ar fi fost ingrijorari in privința culorii pielii pe care o va avea bebelușul lor, Archie, in condițiile in care Meghan este metisa.