„Sus nația. Sus cu dânsa!”. Cu Duoamna, adică… Florin Tanasescu Adulmecand un potențial divorț de Parlament – adica invers, ca votanții n-ar mai pune ștampila pe ea – Duoamna senator s-a reorientat. A inceput antrenamentele pentru noul mandat competițional la taiat de coceni! D-aia satenii se-ntrebau ce-i cu ea de bate sistematic campul natal? Nu campii, cum o face de vreo patru ani. Lumea nu-ndraznea s-o-ntrebe de sanatate. Deși, șușotea ca-i cazul sa mearga la psihiatru. Nu de alta, dar cand o apuca strechea – și se-ntampla din ce in ce mai des asta – „racnea din toți bojocii”. Astea sunt vorbele lui nea Gheorghe, care-o cunoștea de cand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

