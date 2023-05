Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a unei noi saptamani din cea mai dura competiție din lume. Inceputul care marcheaza trecerea a patru luni de cand concurenții au acceptat provocarea și au inceput sa ințeleaga ca nu exista limite atunci cand ești la Survivor! Au mai ramas doar 8 membri in tribul Taino și pentru ei a venit…

- Jocul de Imunitate, din ediția de aseara, le-a pus fața in fața pe unele dintre cele mai bune prietene in confruntari precum cea dintre Bianca și Carmen, Porkolab și Moromete, dar și pe unii dintre cei care s-au invațat sa se intalneasca pe traseu, precum Dan și Robert sau Robert și Ștefania. In final,…

- Ștefania Stanila de la Survivor Romania 2023 se teme ca daca nu va obține colanul de imunitate, va fi printre concurenții propuși spre eliminare saptamana aceasta. In ediția din aceasta seara a emisiunii, doi concurenți vor ajunge la votul publicului, iar cel care e cel mai puțin susținut parasește…

- Concurenții ramași in competiția Survivor Romania 2023 au avut parte de o surpriza colosala din partea lui Daniel Pavel. In aceasta seara, prezentatorul va face și un consiliu de urgența. Sarbatorile. Momentul cand vrei sa fii alaturi de cei dragi, sa simți caldura familei și iubirea impartașita. Acele…

- Saptamana aceasta la Survivor Romania 2023 Faimoșii au pierdut primul joc de imunitate, iar Razboinicii pe al doilea. Așadar, concurenți din ambele echipe sunt in pericol de eliminare. „Nu poate sa fie niciodata simplu. Asta-i Survivor”, a spus aseara Daniel Pavel despre momentul actual din competiție.…

- Consiliul de miercuri, 15 martie, a adus emoții mari pentru cele doua triburi, intrucat trei Razboinici și trei Faimoși s-au aflat in pericol pentru eliminare. Cine este concurentul care a parasit competiția Survivor Romania, intrunind cel mai mic numar de voturi din partea publicului. Cine sunt cei…

- Alina Radi este concurenta din tribul Razboinicilor care a parasit competiția Survivor Romania 2023. Artista intrase in competiția de la PRO TV pe 13 februarie.O saptamana grea cu discuții aprinse și conflicte mocnite. Doua victorii ale echipei roșii și multe speranțe albastre. Mesaje vocale de la familie.…

- Noi concurenți. Doua jocuri pentru Imunitate. Un dor tot mai puternic de casa. O lupta interioara pentru gasirea resurselor necesare traiului pe o insula unde nu ai acces la confortul cu care ești obișnuit.Survivor Romania este tot mai dificil cu fiecare saptamana, iar cele doua triburi demonstreaza…