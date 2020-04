Cel mai intens reality din istoria televiziunii, “Survivor Romania” a inceput pe 18 ianuarie. Doua echipe “Faimoșii” și “Razboinicii” se lupta in cea mai dura competiție. Survivor Romania este difuzat de Kanal D de sambata pana marți.UPDATE 1 aprilie: Dupa ce au pierdut doua jocuri consecutive de eliminare, Razboinicii au fost nevoiți sa nominalizeze doi colegi de echipa. Primul care a fost propus spre eliminare a fost Andrei, iubitul Karinei, fapt ce a dus la multe discuții in contradictoriu in cadrul echipei. Dupa al doilea meci, cel care a ajuns sa depinda de votul publicului a fost Cristian.„Publicul…