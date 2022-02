Stiri pe aceeasi tema

- In editia de luni seara a emisiunii Survivor, difuzata la ProTv, echipa Faimosilor si-a mai trecut o infrangere in „palmares”. Astfel, au fost nevoiti sa propuna trei concurenti spre eliminare.

- Ediția de luni, 31 ianuarie 2022, din cadrul emisiunii Survivor Romania, ii aduce pe fani din nou in fața micilor ecrane. Discuțiile dintre membrii echipei Faimoșilor nu sunt deloc pe final, chiar daca ei au caștigat ieri jocul pentru recompensa. Astfel, inca de la inceputul emisiunii a fost scandal…

- In echipa Faimoșilor de la „Survivor Romania” 2022 au izbucnit conflicte puternice. Protagoniștii sunt Roxana Ciuhulescu, Catalin Zmarandescu, dar și CRBL. Vedeta i-a acuzat pe colegii ei ca vorbesc pe la spate, ca barfesc și ca lucrul acesta nu se face intr-o echipa. Faimoșii au pierdut primul meci…

- Echipa Razboinicilor a obtinut imunitatea in urma meciului din a doua editie a emisiunii Survivor Romania 2022, difuzata luni la ProTv. In acelasi timp, din echipa Faimosilor, Emil Rengle si Elena Chiriac au castigat imunitatea, in urma unui noi joc si nu pot fi propusi pentru eliminare.

- Xonia, in varsta de 32 de ani, este una dintre concurentele de la Survivor Romania 2022 , show ce se va difuza anul viitor la Pro TV. Artista a acceptat cu bucurie provocarea de a pleca in Republica Dominicana, alaturi de alți 11 Faimoși. In urma cu cateva zile, in emisiunea lui Catalin Maruța au fost…

- Robert Nița, in varsta de 44 de ani, este unu dintre cei 12 concurenți care vor pleca in Republica Dominicana la „Survivor Romania” , noul sezon, ce se va difuza la inceputul anului viitor. Robert Ionel Nița este un fost fotbalist roman, cunoscut pentru activitatea la echipele Foresta Suceava și Rapid…