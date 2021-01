Stiri pe aceeasi tema

- Kanal D a dat lovitura cu ”Survivor Romania”, atingand un moment istoric pentru stația TV. Aproape trei milioane de telespectatori au urmarit duminica – a doua ediție – evenimentele din Republica Dominicana. Postul de televiziune s-a clasat pe primul loc la nivelul intregii țari și la orașe. S-au inregistrat…

- Chiar inainte de plecarea in Republica Dominicana, in echipa Faimoșilor a avut loc o schimbare neașteptata. Ana Porgras a fost inlocuita de Elena Marin la Survivor Romania. Abandon la Survivor Romania. Fosta sportiva a renunțat Inainte de a pleca in Dominicana, echipa Faimoșilor a suferit o modificare.…

- Dupa desparțirea de iubitul ei, Ana-Maria Mocanu a demonstrat in repetate randuri ca a lasat trecutul in urma, insa nu ezita sa-i „dea peste nas” prin postari cu subințeles de cate ori are ocazia. Fosta asistenta TV a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socialiare.

- Survivor Romania 2021 se anunța o competiție spectaculoasa, ținand cont de numele pe care le vedem pe lista concurenților. Kanal D a anunțat inca 3 vedete care se vor lupta in show-ul care se va filma in Republica Dominicana, noteaza click.ro. Inca trei concurenți sunt aruncați in „arena” din jungla…

- Alexandra Stan și Amna merg la Survivor. Ce vedete masculine se alatura! Bucurie mare pentru fanii Survivor Romania. Postul de televiziune Kanal D a anunțat sezonul 2 al show-ului. Emisiunea se va filma in Republica Dominicana și va debuta anul viitor. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…

- Elena Ionescu, fosta concurenta de la Survivor, emisiune difuzata pe Kanal D, trece prin momente cumplite. Cantareata este santajata pe internet si i se cer bani. Se pare ca a fost tinta unui atac cibernetic. Motivul pentru care Elena Ionescu este santajata pe internet Castigatoarea competitiei Survivor…