Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica la Survivor Romania, in ediția de luni seara, la Kanal D. Stresul și oboseala și-au spus cuvantul, iar Elena Ionescu, din echipa Faimoșilor, a ajuns la spital, dupa ce a leșinat in fața tuturor.Luni, in tabara Faimoșilor a fost agitație, dupa ce Elena a cazut pur și simplu din picioare,…

- SURVIVOR ROMANIA 16 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. In echipa Razboinicilor, Cristian Ionita si Lola Crudu au dat frau liber furiei dupa ce au pierdut puncte importante impotriva Faimosilor. Survivor Romania - live stream oficial Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata,…

- SURVIVOR ROMANIA 9 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Ziua Internationala a Femeii i-a adus impreuna pe Faimosii si Razboinicii de la “Survivor Romania”, la finalul meciului in care echipa rosie a pierdut protectia, fiind nevoita sa isi trimita un membru al echipei in fata publicului.…

- Marți seara, la Survivor Romania, s-a disputat pentru prima data, jocul de comunicare, recompensele pentru echipa caștigatoare constand in fotografii și mesaje din partea familiei, prietenilor și apropiaților acestora. Miza a fost uriașa, la Survivor Romania, atat pentru Faimoși, cat și pentru Razboinici,…

- La ultimul episod din “Survivor Romania”, Bogdan Vladau din echipa Faimoșii a fost eliminat din competiție, spre surprinderea lui. Aseara, la “Survivor Romania”, s-a disputat, pentru prima data, jocul de comunicare, recompensele pentru echipa caștigatoare constand in fotografii și mesaje din partea…

- Ruby este a doua concurenta din echipa Faimoșilor, care a fost eliminata de la Survivor Romania, in urma voturilor venite din partea telespectatorilor, dupa Cristina Șișcanu.Artista a recunoscut, in ediția de diminica seara, 2 februarie, ca a avut o perioada foarte grea, a slabit mult insa, iși va susține…

- Dupa ce au pierdut un meci important, meciul de eliminare, Faimoșii de la show-ul Survivor Romania de la Kanal D au avut fost nevoiți sa ia decizii dificile. Trei concurenți au fost votați spre eliminare de catre coechipierii lor. Este vorba despre cei trei artiști din echipa Faimoșilor: Ruby, Elena…

- Augustin Viziru, care face parte din echipa Faimoșilor, de la emisiunea Survivor Romania, va avea parte de momente mai puțin placute in cea de-a doua ediție a show-ului difuzat de postul de televiziune Kanal D.Potrivit kanald.ro, Augustin Viziru se accidenteaza in timpul unei curse contra rivalilor…