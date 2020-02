SURVIVOR 2 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO KANAL D ONLINE. Ruby a plecat acasă, nebunie la jocul pentru provizii SURVIVOR 2 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO KANAL D ONLINE. Nici nu a plecat inca bine spre casa, ca Ruby a ținut sa transmita un mesaj dupa eliminarea sa de la Survivor. Artista spune ca aceasta decizie s-a dovedit a fi una destul de buna pentru ea, caci a traversat clipe grele in cadrul show-ului, fiind-ui dificil de multe ori sa țina pasul. Totodata, ea spune ca este mai bine pentru membrii echipei ca Elena sa ramana in continuare acolo. ''Sincer, intr-un fel ma asteptam pentru ca este cel mai corect fata de echipa. Sunt convinsa ca cei de acasa prefera sa ma auda mai mult cantand si lansand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de marți seara, “Survivor Romania”, Faimoșii și Razboinicii și-au disputat imunitateain fața eliminarilor, intr-un meci solicitant, la finalul caruia concurențiidin echipa albastra au fost desemnat caștigatori, cu scorul de 10 la 6. Faimoșii s-au vazut puși, pentru a doua oara, in postura…

- Augustin Viziru s-a intors zilele trecute in Romania, dupa ce a fost accidentat grav, in timpul probelor de la Survivor Romania. Inainte de a parasi Republica Dominicana, actorul a dezvaluit ca va devenit tata, fara a da mai multe detalii despre viața lui personala.Luni seara, Augustin a fost invitat…

- Cristina Șișcanu este prima concurenta de la Survivor Romania, care a parasit competiția. Soția lui Madalin Ionescu a fost votata sa plece acasa, iar Duminica, aceasta a ajuns in țara alaturi de familia ei.Alaturi de Cristina Șișcanu au mai fost nominalizate Elena Ionescu și Asiana Peng, insa telespectatorii…

- Surpriza de proporții la Survivor Romania, in ediția de marți seara. Jocul de protecție in fața eliminarilor a fost unul dintre cele mai dificile pentru concurenții celor doua echipe.Faimoșii și Razboinicii au luptat umarla umar, asemenea gladiatorilor, pentru imunitate in fața eliminarilor, intr-unring…

- SURVIVOR ROMANIA 20 ianuarie 2020 LIVE VIDEO KANAL D: Primul meci de la Survivor Romania s-a terminat, iar victoria Razboinicilor a fost una categorica. Pentru prima data, cele doua echipe au vazut una isi vor petrece urmatoarele luni si cum arata fiecare insula. Razboinicii au castigat acoperis…

- Reality show-ul "Survivor Romania", competitie de supravietuire, prezentata de Dan Cruceru, va debuta sambata, de la ora 20.00, la Kanal D, potrivit news.ro.Cei 20 de concurenti se vor lupta in Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in…

- Dan Cruceru va fi prezentatorul Survivor Romania 2020. Pregatirilepentru „Survivor Romania”, cel mai așteptat reality al anului 2020, sunt intoi, echipele se coaguleaza, aventura extrema in Republica Dominicana iiașteapta pe cei 20 de concurenți curajosi, dar și pe cel care va fiprezentatorul acestui…

- Show-ul Survivor revine in Romania, iar pe lista participanților se afla și doua persoaje care au legaturi cu lumea sportului: este vorba despre fotbalistul Mihai Onicaș (29 de ani) și gimnasta Asiana Peng (19 ani) Show-ul de televiziune va avea loc in Republica Dominicana și va fi produs de Kanal…