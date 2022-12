Afirmațiile jurnaliștilor potrivit carora președintele rus, Vladimir Putin, ar primi informații eronate sau denaturate cu privire la operațiunea militara speciala rusa din Ucraina nu sunt veridice, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru The Wall Street Journal.Potrivit lui Peskov, șeful statului, ca, de altfel și in trecut, are „mai multe canale de furnizare de informații“. Anterior, publicația a scris ca Putin ar primi rapoarte despre operațiunea militara speciala, in care „succesele sunt subliniate, iar eșecurile sunt minimalizate“. Sursele…