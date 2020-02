Stiri pe aceeasi tema

- PSD se afla, la aceasta ora, in plina ședința a Comitetului Executiv unde s-au luat mai multe decizii importante. Dupa ce social-democrații au convenit ca liderilor județeni sa le fie permis sa formeze alianțe politice pentru a crește șansele de reușita la alegerile locale, iar Marcel Ciolacu a declarat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca va decide, in 19 februarie, daca va candida sau nu Congres. El spune ca depinde de ”de o formula cat mai buna” candidatura sa si precizeaza ca nu va candida niciodata impotriva lui Sorin Grindeanu.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca va decide, in 19 februarie, daca va candida sau nu Congres. Ciolacu a lansat sageti si catre Sorin Grindeanu, precizand ca nu poti pretinde scaunul de presedinte doar pentru ca vremelnic ai ocupat…

- Gabriela Firea cere organizațiilor din București sa spuna daca doresc ca pe data de 29 februarie sa fie data pentru Congres. Primarul general a spus ca va transmite social-democraților acest lucru in CExN.

- In PSD curg zilele in favoarea instalarii echipei Marcel Ciolacu in fruntea partidului. Evoluțiile de ultima ora din partid arata ca sunt tot mai puține șanse sa apara la Congres o alta echipa suficient de puternica sa produca emoții la votul intern. Surse din conducerea PSD au spus ca sunt șanse…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, iar Comitetul Executiv a decis sa numeasca o echipa de interimari, pe fiecare regiune a țarii, pentru a coordona partidul pana la Congres.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta: Comunicatul Pro Romania ii creaza probleme și Dacianei…

- Viorica Dancila a demisionat din fruntea PSD, dupa o sedinta care a durat 6 ore. Presedinte interimar a fost instalat Marcel Ciolacu. Noua conducere va fi aleasa de Congres in luna februarie. „Stati sa taiem porcul mai intai”, a spus Paul Stanescu, noul secretar general interimar al PSD. Viroica Dancila…

- Marcel Ciolacu (liderul PSD Buzau) și Paul Stanescu (liderul PSD Olt) ar fi susținuți de 35 de organizații județene sa preia interimar conducerea PSD ca președinte, respectiv secretar general, au declarat surse politice, marți, pentru Mediafax.Chiar daca 'reformatorii' din jurul lui Marcel…