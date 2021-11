Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, l-a propus joi, pe Nicolae Ciuca, in ședința BEX care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, drept candidat PNL pentru funcția de premier. S-a votat pentru in unanimitate.

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- Negocierile dintre social-democrați și liberali au atins un prim punct de ințelegere, surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca cele doua partide au ajuns la un acord in ceea ce privește noul premier. Nicolae Ciuca va fi prim-ministrul Romaniei in noua guvernare. Surse politice au declarat pentru…

- Liberalii ar urma sa discute despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern, in Biroul Executiv al PNL. La ședința de vineri, la ora 11,00, la Palatul Parlamentului se vor mai discuta despre conducerea SRTv si SRR și eventuala excludere din partid a lui…

- Previzualizeaza intr-o fila noua Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca șansele realizarii alianței dintre PNL și PSD au crescut exponențial in ultimele zile. Mai exact, președintele Iohannis il incurajeaza pe Florin Cițu sa ajunga la o ințelegere cu Partidul Social Democrat, pentru a-l elimina…

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- UPDATE 21:00 Biroul Executiv al PNL s-a reunit, luni seara, incepand cu ora 20,00, in format de videoconferinta pentru a discuta urmatorii pasi in criza guvernamentala, potrivit unor surse liberale. Insa, chiar in debutul ședinței, premierul desemnat a anunțat ca iși depune mandatul, pentru ca nu are…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal se reuneste in sedinta vineri, la ora 11,00, in sistem videoconferinta. Sedinta are loc in contextul in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos,…