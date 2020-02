Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, miercuri, sedinta fiind convocata dupa desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de premier. Social-democratii vor decide strategia pe care o vor urma la votul pentru investirea Guvernului Orban II, programat in 24 februarie. Totodata, PSD va discuta…

- In timp ce ministrii Guvernului Orban II sunt audiati in comisiile de specialitate din Parlament, PSD, ALDE si Pro Romania pun la cale un plan pentru amanarea votului final pe investire.Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile…

- Deputatul PSD Daniel Suciu a declarat, marți, ca nu exclude varianta ca PSD sa nu participe la ședința de investire a guvernului Orban. O decizie in acest sens va fi luata dupa ce se vor termina audierile ministrilor in comisiile de specialitate.Deputatul PSD Daniel Suciu susține ca desemnarea…

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu. Intrebat de ce PSD nu vrea sa revina la guvernare in cazul…

- Conducerea social-democratilor s-a intalnit marti la Parlament, unde a avut loc ședința CEx PSD. Liderii PSD au discutat despre depunerea unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban și despre congresul PSD care urmeaza sa aiba loc in...

- Social-democratii se reunesc luni, la ora 12.00, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a analiza oportunitatea depunerii unei motiuni de cenzura, in urma angajarii raspunderii Guvernului Orban, pe legea bugetului de stat pe 2020. Cert este ca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in legatura…

- Social democratii se reunesc miercuri, de la ora 15, la sediul PSD din Kiseleff, in sedinta Comitetului Executiv National, sub conducerea interimara a lui Marcel Ciolacu, scrie digi24.ro. Este prima sedinta oficiala a noii conduceri interimare a partidului, dupa demisia Vioricai Dancila si a vicepresedintilor…

- Guvernul se intrunește, luni, intr-o ședința pentru a discuta proiectul de buget pentru anul 2020, scrie Antena 3. Surse politice spun ca preșdintele Klaus Iohannis va participa la ședința. „Suntem...