- Informatiile au fost confirmate si de televiziunile de stiri. In scrisoare, Donald Trump si-a exprimat regretul ca a fost nevoit sa isi anuleze de urgenta intalnirea care ar fi trebuit sa aiba loc la Bruxelles, la Summit-ul NATO, din luna iulie. In aceeasi scrisoare, presedintele SUA i-a explicat lui…

- Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi trimis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, conform informațiilor difuzate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare deschisa catre membrii PSD: Nu trebuie sa alegeți intre mine și Dragnea In scrisoare, Donald Trump iși cere…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din...

- Viorica Dancila a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizand ca s-a incercat prin violența inlaturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a facut apel la continuarea protestelor. Guvernul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Apar informații interesante despre intalnirea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis. Surse susțin ca intrevederea a fost ceruta de oficialii de la Bruxelles, cei care cer...