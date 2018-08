Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca singura cale pentru a rezolva criza fara precedent prin care trece Romania, datorita conducerii lui Liviu Dragnea, este o colaborare intre oameni politici și intelectuali pentru a sancționa derapajele. Ponta arata ca el este dispus sa lupte alaturi de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.

- Dragnea, semnal despre o posibila candidatura unica PSD-ALDE la prezidențiale: ”Va fi o analiza rationala, nu bazata pe orgolii și mandrii gaunoase”, a spus liderul PSD, la Romania TV. Este prima data cand Liviu Dragnea admite ca PSD ar putea sa nu aiba candidat unic la alegerile pentru Palatul Cotroceni.…

- Radu Tudor vine cu o prima veste buna pentru Romania de la Summitul Nato. Jurnalistul vorbește pe blogul sau personal despre faptul ca Romțnia a primit Comandament de trei stele. ”In cadrul Summitului NATO...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca va sustine decizia de a demara o procedura de suspendare a presedintelui Romaniei, in conditiile in care Klaus Iohannis „refuza“ sa respecte decizia CCR de a o revoca pe sefa DNa, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca se va intalni cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata luni si marti in Romania, daca va fi solicitat in acest sens, anunta Agerpres.Citeste si: Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, ANUNTA cum va deveni Klaus Iohannis SEFUL statului…

- O colaborare cu ALDE - asta anunta liderul PRO Romania, Victor Ponta, pentru blocarea desfiintarii Pilonului II de pensii de catre PSD."Timp de 3 luni am primit de la Dragnea, Dancila si ceilalti reprezentanti ai Guvernului tot felul de anunturi, reveniri, juraminte, razgandiri! Pana…

- Liviu Dragnea l-a numit ”șobolan” pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a luat inca doi parlamentari de la PSD și i-a dus in PRO Romania. Ponta nu ramane dator și anunța ca Dragnea va ajunge in pușcarie in clipa in care nu va mai fi președintele PSD.”Știe ca in momentul in care va ieși din…