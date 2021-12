Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 27 decembrie, Sectia 4 Politie a fost sesizata direct de catre un barbat, angajat al unei reprezentante straine, cu privire la faptul ca din seiful institutiei a disparut o suma de bani. A fost efectuata cercetarea la fata locului si se administreaza probe in cauza", a informat, miercuri,…

- Polita si Parchetul au declansat o ancheta dupa ce un angajat al Ambasadei Rusiei la Bucuresti a semnalat disparitia unei sume de bani din seiful Reprezentantei Ministerului Apararii al Federatiei Ruse pentru activitatea comemorativa de cinstire a eroilor in Romania, informeaza News.ro . Conform Politiei…

- Muncitorul vietnamez a reclamat la Poliție ca a fost agresat și sechestrat de un grup de barbați din țara asiatica din cauza unei datorii pe care acesta nu ar fi achitat-o. Poliția Capitalei anunța ca șase cetațeni din Vietnam au fost reținuți in acest caz. Polițiștii au facut, joi, 16 decembrie, percheziții…

- Bazinul Rapid ramane inca inchis. A trecut o luna de cand polițiștii de la Secția 20, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au inceput cercetarile in cazul celor 18 copii intoxicați cu clor in bazinul clubului din Giulești. Nu s-a ajuns inca la nicio concluzie. „Dosarul…

- A fost scandal intr-o intersectie din Sectorul 1 al Capitalei. Doua mașini au fost blocate in trafic de catre cinci barbați. Agresorii au distrus parbrizele mașinii și i-au batut pe șoferi. Aceștia au fost reținuți de poliție. Politia Capitalei a anuntat ca, vineri, politisti din cadrul Directiei Generale…

- Un copil a cazut intr-o groapa cu apa fierbinte, in Sectorul 1 al Capitalei. Copilul a suferit arsuri la un picior și a fost transportat la spital. Groapa fusese sapata pentru a se executa lucrari la o conducta de apa calda. „La data de 18 octombrie 2021, Directia Generala de Politie a Municipiului…

