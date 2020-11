Stiri pe aceeasi tema

- O parte din liderii PNL si-ar dori o guvernare doar cu PMP si UDMR, insa presedintele Klaus Iohannis si apropiatii sai din partid vor o majoritate stabila alaturi de USR-PLUS, sustin surse liberale pentru „Adevarul”. Balanta va fi inclinata de matematica parlamentara

- Liderii PSD s-au reunit, luni, in ședința Consiliului Politic Național, o ședința de analiza a rezultatului de la alegerile locale. Fiecare organizație discuta cu conducerea centrala rezultatul obținut. La ședința organizata in sistem de videoconferința nu participa insa liderul PSD Vrancea, Marian…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a țipat și le-a adus reproșuri liderilor din teritoriu care au scos rezultate slabe la alegerile locale. Potrivit unor surse citate de Adevarul, Orban s-a declarat nemultumit de rezultatul scrutinului. Premierul a mai afirmat ca s-a dovedit din nou ca PNL nu are capacitatea…

- Mai multi lideri PNL de organizatie au demisionat dupa rezultatele slabe obtinute la algerile locale 2020, potrivit informatiilor Adevarul. Ludovic Orban le-a cerut demisia tuturor celor care au obtinut sub 27% la scrutinul de duminica.

- Comitetul Politic National al PNL se reuneste miercuri dimineata pentru a analiza rezultatul alegerilor locale de duminica. Surse politice citate de Adevarul, premierul Ludovic Orban va cere sanctionarea liderilor de filiale care au obtinut un scor de sub 20%. PNL a obtinut 34% la nivel national. Cele…

- Gabriela Firea e cu trei procente in fata lui Nicusor Dan la ora 14.00, sustin surse politice pentru Adevarul. Informatiile se bazeaza pe primele rezultate furnizate de casele de sondare. Liderii PNL estimeaza ca Nicusor Dan va recupera diferenta pana la inchiderea urnelor, in conditiile in care electoratul…

- Cel putin patru ministri vor fi schimbati in luna octombrie, sustin surse liberale pentru Adevarul. Doi dintre ei candideaza la locale, iar ceilalti doi vor primi ca rasplata locuri eligibile la parlamentare. Premierul Ludovic Orban isi pierde oamenii de incredere.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a cerut explicatii de la ministrul de Interne despre intalnirea dintre reprezentantii Politiei Romane si liderii clanului Duduianu. Presedintele a precizat ca va solicita sefilor din MAI sa explice public despre ce a fost vorba.…