- Liderii Coaliției au stabilit ca saptamana viitoare sa fie tranșata prin vot in Plen legea pensiilor speciale, potrivit surselor „Adevarul”. De asemenea, saptamana urmatoare ar urma și un plen comun pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

- Legea pensiilor speciale urmeaza sa fie depusa in Parlament. Pensiile de serviciu ar urma sa fie impozitate progresiv Legea pensiilor speciale urmeaza sa fie depusa in Parlament. Pensiile de serviciu ar urma sa fie impozitate progresiv In cursul zilei de luni, coaliția de guvernare va depune in Parlament…

- In Senat s-a modificat proiectul privitor la Legea pensiilor speciale, iar Romania a trimis experților Bancii Mondiale un raport cu modificarile. In raspunsul primit de la Banca Mondiala se arata faptul ca modificarile facute pe lege sunt consistente, dar inca nu ajung la taierile pe care țara noastra…

- „Draftul informal pentru modificarea PNRR va fi trimis, pana pe data de 30 aprilie, Comisiei Europene. Este mandatul pe care l-am primit din partea Guvernului Romaniei. Avem aceasta scadere a grantului cu 2,1 miliarde de euro, dar aceasta este ca urmare a cresterii economice pe care am avut-o in 2021…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a spus miercuri in emiisunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca legea pensiilor speciale va trece in aceasta sesiune parlamentara, ea aratand ca s-a ajuns la un consens si au ajuns cu totii, clasa politica, la concluzia ca trebuie ajustate…

- Asta, deși inechitațile ar fi trebuit rezolvate de anul trecut. Pe de alta parte, Realitatea PLUS a intrat in posesia unui document exploziv: oficialii Comisiei Europene spun ca reforma pensiilor speciale e doar praf in ochi și le cer guvernanților ca toate pensiile sa se bazeze strict pe contributivitate,…

- Senatul a votat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege al Guvernului privind pensiile speciale, cu amendamentele agreate in cadrul coalitiei. Proiectul de lege a fost votat cu 79 de voturi pentru si 37 impotriva si merge la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.…

- Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR au decis duminica seara mai multe modificari cu privire la controversata reforma a pensiilor speciale. Printre primele schimbari la proiectul pensiilor speciale se numara interzicerea cumulului de pensii, o noua supraimpozitare și schimbari privind veniturile magistraților.…