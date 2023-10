Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu va merge, marti, in vizita in Israel, afirma surse citate de Realitatea PLUS.Ramane de vazut daca informatia va fi confirmata de Guvernul din Romaniei, respectiv daca premierul va merge in Israel pentru a se intalni cu oficialitatile de acolo, in contextul a tot ceea ce se intampla in…

- In ultimii aproape 10 ani, guvernele statelor din Uniunea Europeana au reușit sa reduca procentul de cheltuieli cu dobanzile la imprumuturile pe care le fac, raportat la totalul cheltuielilor guvernamentale.

- ”Rectificarea bugetara se va face, cel mai probabil, intai trebuie sa se intample ceva si anume proiectul de lege pentru care Guvernul si-a angajat saptamana aceasta raspunderea in fata Parlamentului trebuie sa intre in vigoare, dupa ce parcurge toti pasii legali prevazuti si dupa aceea se centralizeaza…

Ministerul Finanțelor a pus in transparența proiectul primei rectificari bugetare din 2023

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Pachetul de masuri fiscal bugetare pe care Guvernul isi asuma raspunderea are ca obiectiv sa reduca "risipa bugetara si sa puna punct modului in care "cei puternici si cu foarte multi bani se credeau de neatins, a declarat prim ministrul Marcel Ciolacu.Pachetul de masuri fiscal bugetare pe care Guvernul…

- Florin Cițu, fostul premier al Romaniei, spune ca Guvernul lui Marcel Ciolacu a aprobat ”subventii de la buget in valoare de 3.7 miliarde lei care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”. „Chiar nu va este rusine sa veniti si sa va plangeti de o situatie bugetara…

- Guvernul a inceput deja sa lucreze la rectificarea bugetara. Ministerele au facut calculele și le-au trimis deja pentru analiza la Palatul Victoria. Reimparțirea banilor nu se anunța deloc ușoara.