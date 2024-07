Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii muncii in sistem hibrid spun ca acest program ii ajuta sa obțina un echilibru mai bun intre viața profesionala și cea privata. Angajatorii, in schimb, se tem ca scade productivitatea și colaborarea angajaților. Un nou studiu ar putea pune capat dezbaterii, prezentand avantajele muncii hibride,…

- Detalii despre creșterile salarialeProfesori: Salariile profesorilor vor crește cu 8% in aceasta luna. Aceasta este a doua tranșa din majorarile promise, menita sa imbunatațeasca veniturile cadrelor didactice.Doctori și personal medical auxiliar: Pentru doctori și personalul medical auxiliar, sunt prevazute…

- Angajatii din Aparatul de lucru al Guvernului au declanșat un protest spontan cu incetarea activitatii pentru a-si manifesta nemultumirea fata de majorarile salariale avansate de Executiv. Protestul a inceput la ora 10.45, in alveola de pe strada Paris, lateral cu intrarea in Palatul Victoria. La Palatul…

- La Parchetul Curtii de Apel Constanta nu a fost scos niciun post la concurs.Magistratii constanteni Corneliu Cristian Bordeianu, Ioana Simona Diamandescu si Amelia Babuta au fost admisi pentru inscrierea la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii de promovare efectiva in functii de…

- Angajatii din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Neamt au protestat, vineri, pentru a doua zi consecutiv, impotriva discriminarii salariale. Protestatarii solicita alinierea salariilor la nivelul celorlalte institutii subordonate Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. ‘Prin serviciile…

- Eveniment Protest spontan al angajaților APM Teleorman mai 17, 2024 10:55 Angajații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman au declansat un protestat spontan astazi, 17 mai 2024, orele 11:00-13:00, alaturi de angajații din celelalte Agenții Judetene pentru Protecția Mediului, motivul…

- Compania Naționala de Investiții a anunțat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru edificarea unui bazin olimpic cu cele mai moderne facilitați pentru natație, pe un teren pus la dispoziție de Primaria Bistrița langa Dealul Cocoș, cu toate utilitațile aferente. Termenul de depunere a ofertelor…

- Directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a dezvaluit ca doar 23% dintre angajații instituției au trecut testele de integritate ale Centrului Național Anticorupție in 2021. Aceasta declarație vine in contextul unor reforme și schimbari de management in cadrul…