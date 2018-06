Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) ca fosta regiune ucraineana Crimeea apartine Rusiei deoarece locuitorii vorbesc limba rusa, afirma surse citate de site-urile Buzzfeed News si Axios.com. - continua -

- Vladimir Putin este pregatit pentru o intalnire fata in fata cu presedintele SUA Donald Trump, odata ce Washingtonul da unda verde, a declarat duminica presedintele rus, citat de DPA. "Intalnirea poate avea loc in functie de cat de repede sunt pregatite Statele Unite", a spus Putin intr-o…

- Presedintele american Donald Trump si-a indemnat vineri omologii din cadrul G7 sa reintegreze Federatia Rusa in aceasta structura, informeaza AFP. "Ei au expulzat Rusia, ei ar trebui sa reintegreze Ru...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca are 'dreptul absolut' de a se gratia, adaugand insa, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a facut nimic gresit, relateaza AFP si Reuters.'Asa cum au afirmat numerosi specialisti in drept, am dreptul absolut de a ma GRATIA, insa de ce sa fac asta…

- La fel ca in declaratia sa de presa din 13 martie, ziua demiterii sale printr-un simplu mesaj prezidential pe Twitter, viitorul fost sef al diplomatiei americane nu a pronuntat niciun cuvant despre presedintele Statelor Unite in discursul sau, aplaudat indelung de angajatii Departamentului de Stat…