- Joi, 14 septembrie, Ucraina a declarat ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusesti care i-au atacat teritoriul in timpul noptii si ca un copil a fost ucis in sudul tarii de un bombardament de artilerie, relateaza Reuters . Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat ca un baiat de 6 ani a fost…

- Declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis, cu privire la caderea unor bucați dintr-o drona lansata de Rusia asupra Ucrainei, pe teritoriul Romaniei au intrat in atenția lui Cristian Tudor Popescu. Ce spune renumitul gazetar despre acest incident? CTP, reacționeaza la declarațiile președintelui…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odessa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului, citat de Reuters. ‘In noaptea de 3 septembrie, ocupantii rusi au lansat…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, relateaza Reuters, conform Agerpres.Este…

- Aproape sigur ca Rusia a inceput sa desfașoare drone produse pe plan intern bazate pe modelele de drone kamikaze Shahed iraniene, a declarat Ministerul Apararii din Regatul Unit in cel mai recent raport al informațiilor din 16 august.Producția interna va permite Rusiei sa stabileasca o aprovizionare…

- Presa internaționala citeaza reacția președintelui roman Klaus Iohannis dupa atacurile rusești de azi-noapte asupra Ucrainei și, in particular, asupra portului dunarean Izmail, la mica distanța de granița cu Romania.

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Statele Unite(SUA) si Alianta Nord-Atlantica(NATO) de sustinerea atacurilor cu drone comise de Ucraina pe teritoriul Rusiei, in contextul incidentelor produse la periferia Moscovei, informeaza BLACKNEWS.RO . Ministerul rus de Externe a comunicat, marti seara,…