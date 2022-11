Surse: Tesla dezvoltă o nouă versiune a sedanului Model 3, pentru reducerea costurilor de producţie şi creşterea atractivităţii Unul dintre obiectivele automobilului reproiectat, cu numele de cod ”Highland”, este reducerea numarului de componente si a complexitatii din interiorul Modelului 3, concentrandu-se in acelasi timp pe caracteristicile pe care cumparatorii Tesla le pretuiesc, inclusiv pe afisaj, potrivit surselor, care au cerut sa nu fie numite deoarece schimbarea nu a fost anuntata. Reproiectarea Model 3 vine in momentul in care sedanul electric se confrunta cu o concurenta sporita din partea modelelor unor producatori precum BYD din China, Hyundai, din Coreea de Sud, si a lansarilor viitoare ale altor mari producatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

