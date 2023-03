Stiri pe aceeasi tema

- ASF se razgandeste si retrage proiectul de plafonare a preturilor la RCA. Informatia este confirmata de purtatorul de cuvant al Guvernului. Dan Carbunaru spune ca proiectul nu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de astazi a executivului. Ministerul Justitiei a avizat favorabil proiectul dar cu observatii…

- Tarifele RCA ar urma sa fie inghețate pentru jumatate de an. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de hotarare de Guvern prin care firmele de asigurare... The post Tarifele RCA vor fi inghețate la nivelul de anul trecut. Proiectul a fost publicat appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Ministerul Finantelor a publicat miercuri, in transparenta decizionala, proiectul de HG care stabileste practicarea de catre asiguratorii RCA a propriilor tarife de prima care au fost practicate la data de 1 martie 2022. Proiectul integral poate fi consultat la sfarșitul articolului."Prezenta hotarare…

- ​Preturile maxime la RCA vor fi stabilite de fiecare asigurator la nivelul propriilor tarife de prima practicate la data de 1 martie 2022, iar in situatia in care aceste tarife sunt mai mari decat cele practicate la data de 1 martie 2023, asiguratorii RCA vor aplica cel mai mic tarif de prima dintre…

- Autorizația de funcționare a Euroins a fost retrasa pentru ca firma nu a respectat regulamentele, si nu din cauze economice. Declarația a fost facuta de directorul de comunicare al ASF, Daniel Apostol, sambata, la emisiunea Income, de la Antena 3 CNN, iar acum se ia in calcul revenirea la prețurile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a pregatit proiectul pentru plafonarea tarifelor la polițele RCA. Proiectul va intra saptamana viitoare in ședința Guvernului pentru aprobare. De asemenea, luni este așteptata la Parlament conducerea ASF pentru a prezenta situația companiei de asigurari Euroins…

- Andrei Spinu explica de ce moldovenii vor plati in continuare prețuri exorbitante la gaz, chiar daca prețul pe bursa este la cel mai mic nivel din ultimele 17 luni . Prieteni, am sesizat mai multe intrebari in spațiul public referitor la prețul gazului din ultimele zile de pe bursa și care este planul…

- Pe locuitorii județului Gorj ii așteapta creșteri insemnate de tarife la o serie de servicii și impozite. Acestea vor intra in vigoare peste numai cateva zile, de la 1 ianuarie 2023. Cea mai mare creștere de tarif a fost anunțata la serviciile de apa și canal prestate de operatorul Aparegio Gorj. Astfel,…