- Presedintele executiv al Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat ca el personal nu va fi niciodata de acord cu suspendarea sefului statului Klaus Iohannis si a adaugat ca nici in PSD nu sunt toti de acord cu un astfel de demers. "Nu am discutat in interiorul partidului aceasta posibilitate (despre…

- UDMR nu vede vreun motiv serios pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Afirmația a fost facuta, la RFI de catre senatorul Cseke Attila, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca din punctul sau de vedere suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, iar luni urmeaza sa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca din punctul sau de vedere suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis trebuie sa fie o optiune serioasa. Dragnea a spus ca luni ar urma sa se ia o...

- Dragnea, anunț privind suspendarea președintelui Iohannis: ”Analizam serios, luni luam o decizie in coaliție”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament. Președintele PSD a spus ca suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasa”. El a precizat ca luni va fi luata o decizie in acest sens, in coaliția…

- Tariceanu nu are nicio rezerva in privinta loialitatii lui Gabriel Vlase; In coaliție nu s-a stabilit cand va fi dat votul pentru șefia SIE, a mai precizat, duminica, președintele ALDE, intr-o conferința de presa. ”O sa ne vedem in cadrul coalitiei. Eu cred ca domnul Vlase are experienta necesara, pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu nu este de acord și nu susține varianta unei eventuale suspendari a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru Hotnews.ro surse din interiorul ALDE. "Tariceanu intenționeaza sa candideze la președinție și nu vrea ca imaginea sa sa fie cea marioneta direcționata…

- Planul PSD pentru sanctionarea lui Iohannis. Social-democratii vor sa declanseze procedura de suspendare a presedintelui, dar fara sa ajunga si la referendumul de demitere. Strategia, explica presedintele comisiei juridice a Camerei Deputatilor, este prevazuta de Constitutie, iar suspendarea este doar…

- Liderii coalitiei de guvernare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.ro. Intalnirea vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o va revoca din functie pe Laura Codruta…