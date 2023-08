Surse: Subway va fi vândută fondului Roark Capital, pentru 9,55 miliarde de dolari Aceste conditii, cunoscute sub denumirea de earn-out, amana plata unei parti din contravaloarea tranzactiei, au spus surse familiare cu problema. Pentru ca pretul integral sa fie platit, fluxul de numerar al Subway ar trebui sa atinga anumite etape intr-o perioada specificata dupa incheierea tranzactiei, au spus acestea. Acordul a fost evaluat la 8,95 miliarde de dolari, excluzand tinta de castig, au spus sursele. Roark a depasit o oferta tarzie din partea unui grup rival, condus de TDR Capital si Sycamore Partners, care a depus o oferta finala de 8,75 miliarde dolari sau 8,25 miliarde dolari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roark Capital, care detine restaurantele Arby's si Buffalo Wild Wings, este aproape de incheierea unui acord pentru achizitionarea lantului american de restaurante fast-food Subway, pentru aproximativ 9,6 miliarde de dolari, a anuntat luni Wall Street Journal (WSJ), transmite Reuters.Tranzactia ar…

- Un judecator american a revocat cautiunea fostului miliardar Sam Bankman-Fried, considerand ca exista motive probabile ca fondatorul bursei de criptomonede FTX, aflata in faliment din cauza lui, sa fi avut un comportament necorespunzator fata de martori de cel putin doua ori. Procurorul a propus in…

- Virgin Galactic și-a lansat primii sai pasageri turistici la marginea spațiului. Zborul, numit Galactic 02, a decolat din portul spațial America din New Mexico, cu șase persoane la bord. O astfel de experiența a costat 250.000 de dolari de persoana.

- In primul trimestru, Sonu a obtinut venituri de 3.000 de miliarde de yeni japonezi (20,7 miliarde de dolari), fata de 2.460 miliarde de yeni estimati. Aceasta reprezinta o crestere de 33% de la an la an. Profitul operational de 253 miliarde de yeni japonezi a fost peste cel de 251,24 miliarde de yeni…

- Berkshire Hathaway a raportat sambata cel mai mare profit operational trimestrial al sau, in timp ce castigurile din detinerile de actiuni au ajutat conglomeratul condus de miliardarul Warren Buffett sa ajunga la un profit total de aproape 36 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Cresterea ratelor…

- Apple anunta ca in conturile de economii lansate in urma cu cateva luni utilizatorii au depus deja peste 10 miliarde de dolari. In luna aprilie, impreuna cu Goldman Sachs, Apple lansa conturile de economii Apple Card Saving, care ofereau si ofera in continuare un randament anual de 4,15%, mult peste…

- In luna aprilie, impreuna cu Goldman Sachs, Apple lansa conturile de economii Apple Card Saving, care ofereau si ofera in continuare un randament anual de 4,15%, mult peste medie. Dobanda avantajoasa se pare ca a atras un mare numar de clienti, desi serviciul este disponibil, deocamdata, doar in Statele…

- Progresele in AI generativa realizate de firme precum startupul OpenAI, sustinu de Microsoft, stimuleaza entuziasmul cu privire la potentialele beneficiile acesteia pentru afaceri si societate. Rusia, ocolita si sanctionata de Occident, trebuie sa dezvolte tehnologia in mare parte singura. „ ”In fiecare…