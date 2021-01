Stiri pe aceeasi tema

- China a terminat sambata de construit un spital cu 1.500 locuri pentru pacientii Covid-19 dupa ce numarul infectiilor a crescut, iar guvernul a spus ca este din ce in ce mai greu sa controleze situatia, dand vina pentru contagieri pe bunurile si pe oamenii care vin din strainatate. Urme de coronavirus…

- Brazilianul Cleber Arado, fostul idol al echipei de fotbal Coritiba la finele anilor '90, a incetat din viata sambata, la varsta de 48 ani, fiind victima noului coronavirus, a anuntat clubul din statul brazilian Parana, citat de EFE. Arado a fost internat la sfarsitul lunii noiembrie intr-un…

- Subprefectul Elena Popa a ajuns, duminica noaptea, cu Salvarea la spital, dupa ce a prezentat simptome de Covid-19. I-a scazut saturația de oxigen, a avut febra, și-a pierdut mirosul și gustul și are tuse seaca.

- Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, acesta s-a testat de mai multe ori. Testele rapide indicau un rezultat negativ, insa la testul PCR a ieșit pozitiv, iar acesta a fost internat la Matei Balș.Social-democratul in varsta de 71 de ani a crezut ca este vorba de o simpla raceala, insa ulterior…

- Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, acesta s-a testat de mai multe ori. Testele rapide indicau un rezultat negativ, insa la testul PCR a ieșit pozitiv.Social-democratul in varsta de 71 de ani a crezut ca este vorba de o simpla raceala, insa ulterior simptomele s-au agravat. Surse politice…

- Secretarul de Stat american in exercitiu, Mike Pompeo, a intrat miercuri in autoizolare, in mod preventiv, dupa ce a avut conctact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, anunta Departametul de Stat de la Washington. "Secretarul de Stat Pompeo a fost identificat ca fiind contact al…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, numarul 91 in clasamentul mondial, a anuntat, vineri, pe un site de socializare, ca este infectata cu coronavirus, ea precizand ca spera sa se recupereze repede. "Cam asa voi arata si eu in urmatoarele 14 zile. Insa la mine nu parul este asa ravasit (sau…

- Patronul a oprit petrecerea in momentul in care a observat oamenii legii, acesta a dat oprit petrecerea și a inchis barul cu tot cu clienți. Citește și: BILANT coronavirus 3 noiembrie. Recorduri absolute in Romania. 7.733 cazuri noi COVID in 24 de ore. 120 morti, 970 la ATI La fața…