- Poliția a identificat barbatul, care sambata dimineața a urcat cu automobilul pe scarile Guvernului . Este vorba de Ghenadie Gisca, o veche cunostința a polițistilor. Acesta le-a spus polițistilor veniți la fața locului ca „i-a ajuns cuțitul la os”, in condițiile in care a fost amendat de mai multe…

- In ciuda faptul ca profesorii sunt tot mai divizati in aceasta privinta, in cancelarii sau pe grupurile de profil, multi sugerand ca ar trebui acceptate ofertele Guvernului, sindicalistii din invatamantul preuniversitar din Iasi anunta ca vor contina greva, si organizeaza al patrulea protest in fata…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni un mesaj de ultima ora pentru profesorii grevisti, desi acestia spun ca nu vor veni nici marti la cursuri. "Majorarile salariale deja decise de Guvern sunt consolidate in noua grila de salarizare", le-a transmis premierul, luni, dascalilor. Profesorii sunt insa…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, in urma consultarii organizațiilor sindicale afiliate, au decis sa nu accepte oferta Guvernului. Oferta a fost discutata cu sindicatele teritoriale, care la randul lor au discutat cu cei care fac parte…

- Chiar daca Nicolae Ciuca a declarat ca iși amana depunerea mandatului din cauza grevei profesorilor, reprezentanții din Educație nu au fost chemați, vineri, pana la ora transmiterii acestei știri (aproximativ ora 18.00), la noi negocieri, la sediul Guvernului. Sindicaliștii susțin ca profesorii sunt…

- Protestul din Piața Victoriei se muta la Parlament. Sindicalistii din Educatie au plecat in mars pe Calea Victoriei, dupa ce liderii de sindicat au anuntat ca resping oferta Guvernului pentru incetarea grevei. Circulația este blocata in acest moment pe Calea Victoriei. Guvernul a prezentat joi, cu o…

- Negocieri dure la Guvern inainte de greva generala de luni, 22 mai. Sindicaliștii din Educație au inceput duminica discuțiile in spatele ușilor inchise la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca și miniștrii Educației, de Finanțe și al Muncii, alaturi de liderul PSD – Marcel Ciolacu. Greva generala de luni,…

- Profesorii din ALBA și din țara amenința cu PROTESTE: „Acest an școlar ar putea sa se incheie luna viitoare!”. Ce revendicari au Profesorii din ALBA și din țara amenința cu PROTESTE: „Acest an școlar ar putea sa se incheie luna viitoare!”. Ce revendicari au Federația Sindicatelor Libere din Invațamant,…