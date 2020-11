Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a precizat ca ședința de luni a CNSU are ca scop principal actualizarea listei cu țarile pentru care este impusa carantina la revenirea in Romania. Școlile și gradinițele raman inchise pana pe 16 noiembrie. Nu sunt noi restricții in București „Obiectivul nostru este de a opri creșterea numurului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca persoanele care practica jogging vor putea fi exceptate de la portul mastii de protectie sanitara, cu conditia de a nu interactiona cu alte persoane. El a spus ca eventuale alte restrictii, precum interzicerea circulatiei pe timpul noptii, vor putea…

- Raed Arafat a detaliat cateva dintre masurile adoptate in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de astazi, 13 octombrie. Evenimentele private, cum ar fi nunti, botezuri, aniversari, mese festive, in spatiile deschise si inchise sunt interzise pe plan national, pana vom observa…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru si secretarul de stat Raed Arafat au sustinut in seara zilei de luni, 5 octombrie, declaratii de presa la Palatul Victoria , la finalul reuniunii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Nelu Tataru a anuntat ca pentru cetatenii care vin din tari cu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și secretarul de stat, Raed Arafat, fac declarații de presa luni, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Declarațiile vin in contextul in care Romania se confrunta cu un nou avans al epidemiei de coronavirus. Luni au…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat noile reguli pentru persoanele care vor sa se reintoarca in Romania. Astfel, persoanele care nu stau mai mult de trei zile in Romania nu vor fi carantinate daca au dovada unui test COVID-19 negaiv. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide, luni, reintroducerea de restrictii pentru tarile care au un nivel de infectare superior cu noul coronavirus in ultimele 14 zile comparativ cu situatia din Romania, a anuntat premierul Ludovic Orban. Olanda, Luxemburg, Franța, Spania și Cehia sunt…

- Romania nu exclude posibilitatea introducerii testelor obligatorii pentru persoanele care vin din țari cu multe cazuri de COVID-19. Ministrul Sanatații spune ca propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența. In prezent, 40 de țari au fost evaluate de Romania cu risc…