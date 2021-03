Surse: Ștefan Paraschiv va fi noul director general al Metrorex Metrorex are de astazi un nou Consiliul de Administrație , anunțat oficial de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Din cadrul CA va fi ales și viitorul director general, anume Ștefan Paraschiv, conform informațiilor pe surse ale Puterea.ro. „Stefan Paraschiv a fost intre 2017 si 2020 presedinte al CA Romaero. Are o experienta de 15 ani in strategii de afaceri, leadership si managementul vanzarilor, pentru companii din tara si din strainatate. Absolvent de ASE, are studii perfectionate in strainatate”, se arata in comunicatul Ministerului referitor la componența Consiliului de Administrație.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

