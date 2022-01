Surse: STB vrea să suspende contractele de muncă ale angajaților care refuză să intre în trafic Societatea de Transport București (STB) se pregatește sa suspende sau chiar sa desfaca contractele de munca ale angajaților care continua greva declarata ilegala de instanța, au declarat surse din STB pentru Economedia. Compania are in „stand-by” circa 250 de șoferi noi, carora le-ar putea da unda verde sa intre in trafic, daca angajații actuali refuza sa reia lucrul, in ciuda deciziei instanței, potrivit surselor. Conform informațiilor Economedia, 250 de dosare de angajari de șoferi au depuse in ultimele luni la STB, candidații fiind atrași de salariile oferite. Aceștia au tot ce le trebuie din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Angajatii Societatii de Transport Bucuresti au continuat si vineri protestul, astfel ca nicio masina nu a iesit pe traseu, desi exista o decizie executorie a instantei prin care greva este suspendata, fiind declarata ilegala, potrivit news.ro. Directorul general al societatii, Adrian Crit,…

- Personalul implicat in greva ilegala care a paralizat Capitala refuza sa-și reia activitatea și exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue și vineri, a anunțat joi seara Societatea de Transport București (STB) SA.

- Magistrații au admis joi sesizarea facuta de Societatea de Transport București (STB) și au dispus suspendarea grevei generale declanșate de angajați. Decizia nu este definitiva, dar este una executorie și astfel angajații trebuie sa se intoarca la munca. Pe langa aceasta sesizarea pentru suspendarea…

- „Nu din cauza salariaților. Toate semnalele pe care noi le-am dat in ultimele 2 luni nu au fost luate in seama. Am atenționat ca sunt premise de a scapa de sub control starea tensionata in care se afla salariații. Am vazut declarațiile primarului care neavand alte soluții, ca de obicei, amenința. A…

- Angajații Societații de Transport București au intrat joi dimineața in greva spontana, dupa acțiunea de protest de miercuri. UPDATE Protestul de la STB se va termina cand vor dori angajații, a spus, joi, liderul de sindicat Vasile Petrariu, care afirma ca nu este o greva organizata de sindicat, ci o…

- Angajații STB, societatea de transport public din București, au intrat joi dimineața in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor privind creșterile salariale nu au fost soluționate.”Ca urmare a protestului ilegal al unor salariați din cadrul STB SA la indemnul reprezentanților Sindicatului…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor Societatii de Transport Bucuresti este valabil si am fost de acord cu initierea negocierilor imediat dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a declarat, miercuri, directorul general al STB, Adrian Crit. El a subliniat ca trebuie modificate conditiile…

- Angajati ai companiei OMV Petrom vor iesi in strada astazi, 22 decembrie, la Bucuresti si in alte orase importante, precum si la sediul rafinariei Petrobrazi din judetul Prahova. Ei protesteaza fata de oferta facuta de companie in cadrul negocierilor noului contract colectiv de munca. OMV Petrom s-a…