- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica, intr-o cladire goala la marginea Milanului, in nordul Italiei. Toți cei opt oameni de la bord au murit. Avionul decolase din Milano duminica, la ora 13:03 cu destinația in Italia, iar la scurt timp, 13:12, s-a prabușit. Avionul a plecat din Romania…

- Detalii de ultima ora despre tragedia petrecuta in cursul zilei de azi in Milano! Cine ar fi romanii care au murit in accidentul aviatic? Este vorba despre un multimilionar. Accident aviatic Milano: detalii despre victime Dan Petrescu ar fi murit in cursul zilei de duminica in accidentul aviatic de…

- Opt persoane, intre care un copil, au murit dupa ce un avion a cazut duminica pe o cladire din Milano, Italia. Agenția de presa Mediafax citeaza surse locale precum Remonews care scrie ca pilotul era de naționalitate romana, iar potrivit primelor informații, pasagerii ar putea fi francezi.…

- Alexia, fetița de 10 ani, ranita grav in accidentul dintre un microbuz și un tren, in localitatea Urișor (județul Cluj), a murit in spital. Mama acesteia, impreuna cu care calatorea dinspre Italia spre Romania, a murit a doua zi dupa accident. Familia fetei a fost de acord cu donarea organelor, astfel…

- Un fotbalist in varsta de 19 ani al echipei Atletico Terme Fiuggi din Serie D, divizia a patra a campionatului Italiei, a murit subit la cateva zile dupa ce fusese testat pozitiv la Covid-19, transmite presa internationala. Marco Tampwo, un atacant congolez sosit recent la Atletico Fiuggi,…

- O femeie a murit, vineri seara, intr-un accident produs pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, dupa ce masina condusa de sotul ei a intrat sub remorca unui TIR. Barbatul a scapat cu viata, dar este in stare de soc. Femeia a fost decapitata, iar surse din ancheta spun ca la fata locului nu s-au gasit urme…

- In imagini se vede cum masina a derapat si a intrat cu viteza in statia de autobuz. Cei doi tineri nu au mai avut nicio sansa sa se salveze. Tanarului ranit i se va amputa, astazi, un picior la Spitalul din Cluj Napoca. Sotia lui, insa, a murit la spital. Intre timp, judecatorii au decis ca soferul…