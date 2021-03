Surse: Șoșoacă, amendată cu 4.500 de lei după protestele anti-mască din Capitală Alte 30 de amenzi au fost date in urma protestului anti-masca, au declarat surse oficiale, citate de G4Media.ro . Protest anti-restricții in Capitala. Diana Șoșoaca, discurs delirant - Instiga lumea la nerespectarea masurilor sanitare Va reamintim ca Jandarmeria București a anunțat, insa de sambata seara, ca a aplicat amenzi in valoare de 29.950 de lei pentru 30 de participanți la manifestațiile impotriva restricțiilor care au avut loc in Capitala, precizand ca se fac in continuare verificari pentru identificarea persoanelor care au incalcat legea.Premierul Florin Cițu a criticat, in aceasta dimineața,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

