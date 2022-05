Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, a fost dat in urmarire generala de polițiști, dupa ce nu a fost gasit la domiciliu. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat, vineri, de magistrații de la Curtea de Apel București, pentru luare de mita. In plus, instanța a decis…

