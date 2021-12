Surse: Socialistul Igor Dodon a RENUNȚAT la mandat din cauza dosarului Energocom În ultimii 15 ani, moldovenii au fost furați de miliarde de lei prin schemele la importul de energie electrica. Jefuiți în cel mai direct sens al cuvântului, pentru ca în urma acestor scheme am platit mult mai mult, direct din buzunarele noastre, în facturile pentru lumina. Prima schema importanta de acest fel a fost implementata în anul 2008, când Igor Dodon era ministru al Economiei, Zinaida Greceanâi premier, iar Vladimir Plahotniuc devenise deja principalul oligarh al țarii. Aprilie 2008. Republica Moldova importa energie electrica… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

