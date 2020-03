Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și 1 la Iași). De la ultima informare…

- Pana joi, 19 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate si externate (16 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi). In judetul…

- Prefectul Liviu Miroșeanu a prezentat situația din județul Bacau, in contextul epidemiei de coronavirus și al starii de urgența pe care a provocat-o. Situația in județul Bacau de astazi, 18 martie 2020, este urmatoarea: Doua cazuri de coronavirus... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Ziarul Unirea Informații oficiale despre situația epidemiologica in Romania: 79 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus Informații oficiale despre situația epidemiologica in Romania: 79 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus In țara noastra au fost confirmate, pana acum, 79 de infecții…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit spanzurat intr-o locuința din localitatea Dancu. Surse din cadrul anchetatorilor susțin ca acesta este fostul contabil al Episcopiei Hușilor, relateaza Agerpres.Victima a fost descoperita in data de 5 ianuarie. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost dus…