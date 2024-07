Surse: Șeful poliției din Brăila, surprins conducând sub influența alcoolului după un accident Pe data de 6 iulie a.c., la ora 19:15, polițiștii au fost alertați prin apel la numarul de urgența 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2B, in afara localitații Oprișenești. Conform informațiilor preliminare, un barbat in varsta de 42 de ani, care conducea un autoturism pe DN 2B, in localitatea Oprișenești, […] The post Surse: Șeful poliției din Braila, surprins conducand sub influența alcoolului dupa un accident appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

