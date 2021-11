Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca se pregatește sa iși depuna mandatul. Aceasta decizie a fost luata de dupa o intalnire care ar fi avut loc la Vila Lac in aceasta seara. ”Ar avea șanse mai mari liberalii daca...

- Liberalii s-au reunit, luni seara, inainte de audierile care ar fi trebuit sa aiba loc, marți, la Parlament.Convocarea vine dupa ce mai mulți liberali au cerut ca premierul desemnat sa renunțe la mandat.PNL Satu Mare a dat startul și a propus ca Nicolae Ciuca sa-și depuna mandatul pentru a inlesni reluarea…

- Conducerea executiva a PNL se intalnește intr-o ședința de urgența luni seara, de la ora 20:00, pentru a discuta flexibilizarea mandatului de negociere al premierului desemnat Nicolae Ciuca pentru formarea unei majoritați parlamentare, spun surse din PNL. Liberalii nu exclud ca Ciuca sa-și depuna mandatul…

- Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMR și au finalizat programul de guvernare.Ședința a avut loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de a obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Conducerea PNL…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca și Florin Cițu, alaturi de cațiva membri ai conducerii PNL s-au intalnit, joi seara, la Guvern, intr-o ședința de urgența, pentru a pune la punct programul de guvernare al Cabinetului Ciuca. UPDATE ORA 19 Ședința conducerii PNL s-a mutat la Vila Lac, unde premierul desemnat…

- Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMR și au finalizat programul de guvernare.Ședința are loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de a obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Conducerea PNL urmeaza…

- Ședința are loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMRConducerea PNL urmeaza sa se reuneasca vineri, la ora 11.00,…

- In sedinta Biroului National, liderii USR PLUS s-au aratat revoltati de faptul ca premierul Florin Citu a facut inchisoare in SUA, dupa ce s-a urcat la volan in stare de ebrietate, sustin surse politice pentru News.ro. Conducerea USR PLUS considera ca presedintele Klaus Iohannis a avut cunostinta…