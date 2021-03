Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de astazi, 17 martie 20212, s-a dispus menținerea Municipiului Alba Iulia in scenariul roșu pentru inca 14 zile, incepand de maine, 18 martie 2021, ora 00.00. Art. 1. (1) La nivelul municipiului Alba Iulia și orașului Abrud unde rata de…

- In perioada 13-14 martie a.c., peste 600 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții…

- CJSU Alba a hotarat ca Municipiul Aiud sa intre in scenariul roșu de combatere a pandemiei, in urma incidenței constante de peste 3 cazuri la mia de locuitori, inregistrata in ultimele zile. Art. 1. (1) La nivelul municipiului Aiud și comunei Ciugud unde rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile…

- CJSU Alba a hotarat ca orașul Cugir sa intre in scenariul galben de combatere a pandemiei, in urma incidenței situata intre 1.5 și 3 cazuri la mia de locuitori, inregistrata in ultimele zile. (1) La nivelul orașului Cugir, comunelor Galda de Jos și Hoparta unde rata de incidența cumulata in ultimele…

- Incepand de astazi, in conformitate cu Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Olt , in comuna Vișina Noua a fost instituita zona de carantina. Carantina zonala in comuna Vișina Noua a fost instituita pentru o perioada de 14 zile. Dat fiind adoptarea prezentei masuri, Jandarmeriei…

- Astfel, in data de 15.02.2021, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 32 de societați comerciale si 52 de mijloace de transport in…

- Restaurantele și cafenelele din Municipiul Alba Iulia se inchid, din nou, in interior, dupa ce orașul a fost introdus in scenariul roșu de combatere a pandemiei de Covid-19. Incidența de infectare este mai mare de 3 cazuri active la o mie de locuitori, iar noile masuri vor intra in vigoare joi, 4 februarie,…

- Autoritațile au transmis o serie de reguli care trebuiesc respectate și in urmatoarea perioada. Este interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23,00- 5,00, cu urmatoarele exceptii: deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile…